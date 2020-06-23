Энтони Бирн рассказал о новом персонаже, который появится в шестом сезоне. Режиссер сериала Острые козырьки отметил, что герой, хоть и будет второстепенным, заставит поволноваться.

Энтони Бирн рассказал о новом персонаже, который появится вшестом сезоне. Режиссер сериала "Острые козырьки" отметил, что герой, хоть ибудет второстепенным, заставит поволноваться.Бирн сообщил о появлении в сюжете некой дамы. Пословам режиссера, в сериале "Острыекозырьки" такой женщины еще не было. Онадоставит много беспокойства главномугерою картины Томми Шелби, вынудит его тревожиться за свои деньги.Энтони добавил, что пока неясно, станет ли загадочная героиня злодейкой.Сюжетная линия нового персонажа будет немного напоминать историю основателя Британскогосоюза фашистов Освальда Мосли. Политик жил идеей, заразной как вирус. "Иэто куда опаснее, чем что-либо другое", – отметил шоураннер проекта "Острыекозырьки".Режиссер рассказал, что шестой сезон начнется с момента, на которомзавершилась предыдущая часть. Сцена, где Томми Шелби стоит с пистолетом увиска, будет открывающей.21 Июн 2020 в 12:50 PDTСъемки шестой части сериала "Острые козырьки"были заморожены из-за пандемии коронавируса. Энтони Бирн надеется, что в 2020 году удастся завершить работу. Из-завынужденного простоя премьера теленовеллы состоится в 2022-м.