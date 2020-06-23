Специалисты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе, продающегося в российских магазинах. Выяснилось, что в 9 из 15 образцов содержался хлороформ. Эксперты ..

Специалисты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе, продающегося в российских магазинах. Выяснилось, что в 9 из 15 образцов содержался хлороформ.Эксперты отметили, что концентрация хлороформа в исследованных продуктах была незначительной. Они предположили, что он оказался там из-за некачественной очистки водопроводной воды на предприятиях, где изготавливали продукцию, передает .