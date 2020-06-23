Россия планирует отказаться от узла Балхаш, который относится к наземной системе предупреждения о ракетном нападении. Постановление Правительства РФ об одобрении денонсации соглашения с Казахстаном размещено на портале правовой информации.

Россия планирует отказаться от узла "Балхаш", который относится к наземной системе предупреждения о ракетном нападении. Постановление Правительства РФ об одобрении денонсации соглашения с Казахстаном размещено на портале правовой информации.Узел "Балхаш" — это, прежде всего, радиолокационная станция "Днепр", предназначенная для обнаружения баллистических ракет. А рядом с ней располагаются подстанция, инженерный комплекс, системы связи и водозаборная станция.Соглашение об использовании Россией узла "Балхаш" было подписано в 2014 года сроком на 5 лет.Стоит отметить, что ранее в Оренбургской области ввели в строй новую РЛС "Воронеж". Она по всем параметрам превосходит станции вроде "Днепра".