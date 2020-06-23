Российские производители передали Вооруженным силам Казахстана 4 многоцелевых ударных вертолета Ми-35М. Пилоты и инженеры уже прошли обучение на этих боевых машинах.

Российские производители передали Вооруженным силам Казахстана 4 многоцелевых ударных вертолета Ми-35М. Пилоты и инженеры уже прошли обучение на этих боевых машинах, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на компанию "Рособоронэкспорт".Ми-35М – это дальнейшее развитие вертолетов Ми-24. Например, на новые боевые машины установили более мощные двигатели ВК-2500. Лопасти несущего винта сделаны из современных композитных материалов, то есть они прочнее и неприхотливее.Модернизированный вертолет разгонятся до 300 километров в час и способен пролететь на одной заправке до 550 километров. Масса полезной нагрузки – 2,4 тонны: это 4 блока неуправляемых 80-миллиметровых снарядов или 2 блока 122-миллиметровых ракет С-13. Кроме того, Ми-35 может вооружаться противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм" и "Атака". Встроенное вооружение вертолета – 23-миллиметровая двуствольная пушечная установка НППУ-23.На Ми-35М стоит новая обзорно-прицельная система со встроенными тепловизором и лазерным дальномером. Этот комплекс позволяет вертолету вылетать на боевые задания в любое время дня и ночи.