В Кемерово пропала без вести женщина с тремя фамилиями. 68-летняя Лилию Ивановну знают как Савченко, Трезцову и Степанову. Известно, что женщина ушла в неизвестном направлении и никому не ..

В Кемерово пропала без вести женщина с тремя фамилиями. 68-летняя Лилию Ивановну знают как Савченко, Трезцову и Степанову.Известно, что женщина ушла в неизвестном направлении и никому не рассказала, куда направилась. К поискам приступили члены добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Специалисты отметили, что у пропавшей могут быть проблемы с памятью и ей может потребоваться медицинская помощь.