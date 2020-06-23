Роскачество провело исследования куриного филе 15 торговых марок, обнаружив следы хлора и антибиотиков у ряда производителей.

Роскачество проверило куриное филе 15 торговых марок. Исследовалось филе ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. Следы хлора и антибиотиков выявлены у ряда производителей.Хлороформ не обнаружен у 6 из 15 марок: "Приосколье", "Благояр", "Ярославский бройлер", Alfoor, "Рококо", "Моссельпром".В 10 товарах обнаружены следы антибиотиков. При этом у двух из них имеется надпись на этикетке "Без антибиотиков". Речь идет о продукции "ВкусВилл" и "Троекурово".Между тем, в филе не было обнаружено сальмонелл, листерий, а также бактерий группы кишечной палочки. Вся заявленная на этикетке информация совпадает с содержанием.