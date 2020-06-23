Сотрудники должны будут соблюдать нормы, установленные Роспотребнадзором

С 23 июня во Владимирской области разрешено открыться летним верандам кафе, баров и ресторанов с соблюдением норм, установленных Роспотребнадзором.Соответствующее распоряжение ранее подписал Губернатор области Владимир Сипягин. Согласно ему, заведения могут открыть точку общественного питания на открытом воздухе при соблюдении рекомендаций.Столы на «летниках» заведений должны будут находиться на расстоянии не менее чем в 1,5 метра друг от друга, сотрудники должны будут обрабатывать поверхности антисептиком, а также не допускать больших очередей и скопления посетителей.