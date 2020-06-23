Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян. Предположительно, крупную утечку допустил рекрутинговый портал SuperJob

Неизвестные выложили в свободный доступ базу данных, включающую персональные данные почти 5 миллионов россиян. Скомпрометированы были ФИО, даты рождения, а также номера телефонов и адреса электронной почты. Предположительно, крупную утечку допустил сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.Об этом РИА Новости сообщил основатель и техдиректор разработчика решений для защиты данных DeviceLock Ашот Оганесян. "Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob, — рассказал он. — Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно".Специалист полагает, что утечка произошла из-за уязвимости в сервере базы данных рекрутингового портала. Помимо прочего, она содержит желаемый уровень зарплаты соискателей, город, название мобильного оператора, а также регион и часовой пояс.Набор файлов имеет схожий объем и формат с утекшими ранее данными из SuperJob. Они были опубликованы на хакерских форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной, сказал Оганесян."База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама, — допустил он. — Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала — например, предложений платной публикации или рассылки резюме".В конце прошлого года эксперты DeviceLock обнаружили на хакерских форумах данные свыше 500 тысяч пользователей московского сайта для поиска работы jobinmoscow.ru. Помимо персональных данных, злоумышленники опубликовали логины и пароли к аккаунтам.