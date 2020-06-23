Третий этап шахматного Magnus Carlsen Chess Tour, который учредил чемпион мира Магнус Карлсен, продолжается в режиме онлайн. Российские гроссмейстеры Владислав Артемьев и Александр Грищук вышли в четвертьфинал, заняв места в четверке лучших в группе А.

Третий этап шахматного Magnus Carlsen Chess Tour, который учредил чемпион мира Магнус Карлсен, продолжается в режиме онлайн. Российские гроссмейстеры Владислав Артемьев и Александр Грищук вышли в четвертьфинал, заняв места в четверке лучших в группе "А".Три россиянина участвовали в розыгрыше двухкругового отбора в группе "А", но Даниил Дубов, который ранее выиграл второй этап Magnus Carlsen Chess Tour, в четверку лучших не попал. Лучшим в группе стал Карлсен, Артемьев – второй, Грищук – четвертый. Вместе с ними в 1/4 финала вышел Хикару Накамура (США).Как уже сообщали 33Live.RuRu, в группе "В" турнира выступает еще один россиянин Ян Непомнящий и он пока делит 3-5-е места, на пол-очка отставая от лидеров – Максима Вашье Лаграва (Франция) и Аниша Гири (Нидерланды). Второй круг в этой группе пройдет 23 июня.