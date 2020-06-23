23.06.2020

2020-06-23 21:40:04

Ситуационный центр начал работу во Владимирской области

25 июня в регионе начнет работать ситуационный центр областной Общественной палаты, который будет координировать деятельность наблюдателей на избирательных участках. Он развернут на базе владимирского филиала Российской Академии Госслужбы.

В центре, кроме сотрудников аппарата общественной палаты, будут дежурить представители академии и члены регионального отделения юристов России. Их задача - помогать наблюдателям на местах решать все возникающие проблемы и выявлять нарушения. Каждое утро здесь будут проходить брифинги для прессы. Аналогичные ситуационные центры в период голосования будут работать во всех регионах страны.

Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области: «Мы заключили соглашения, кроме ассоциации юристов, еще с шестнадцатью общественными объединениями и политическими партиями, а именно они, по федеральному конституционному закону, имеют право предлагать кандидатуры. Прием заявлений от граждан продлится до 30 июня, и мы готовы принимать документы от всех активных граждан, которые пожелают принять участие в наблюдении за голосованием».

Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания: «На сегодняшний день более 5 000 наблюдателей уже зарегистрировались - это представители различных политических партий, общественных объединений, граждане, которые изъявили желание быть наблюдателями. Задача - чтобы процесс голосования прошёл без нарушений, но при появлении каких-либо проблем, должна быть оперативная помощь оказана наблюдателям».