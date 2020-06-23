Следят за сельхозугодьями с высоты птичьего полёта. Россельхознадзор идёт в ногу с техническим прогрессом. За состоянием земель сельхозназначения сотрудники ведомства наблюдают с помощью

Следят за сельхозугодьями с высоты птичьего полёта. Россельхознадзор идёт в ногу с техническим прогрессом. За состоянием земель сельхозназначения сотрудники ведомства наблюдают с помощью дронов. Внимание обращают на территории, заросшие сорняками. В жаркий сезон трава на неухоженном поле может и вспыхнуть. С минувшего года государственный земельный надзор начал использовать дронов. Беспилотник оснащён камерой высокого разрешения и