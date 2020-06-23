Пандемия смертельно опасного коронавируса COVID-19, начавшаяся в Китае еще в конце прошлого года, в первом полугодии 2020 года шагает по планете семимильными шагами, не щадя ни развитые страны, ни развивающиеся. По наблюдениям ИАЦ Альпари, Россия и другие страны постсоветского пространства не стали исключением.

Пандемия смертельно опасного коронавируса COVID-19, начавшаяся в Китае еще в конце прошлого года, в первом полугодии 2020 года шагает по планете семимильными шагами, не щадя ни развитые страны, ни развивающиеся. По наблюдениям ИАЦ "Альпари", Россия и другие страны постсоветского пространства не стали исключением. По состоянию на 18 июня 2020 года Россия входила в пятерку стран с самым большим числом заразившихся коронавирусом. Да и на постсоветском пространстве ряд стран, значительно меньших, чем Россия, по количеству населения, достаточно серьёзно пострадали от пандемии, исходя из показателей числа заразившихся вирусом на каждые 100 тысяч человек и показателей смертности от коронавируса на те же 100 тысяч.Число заразившихся и смертность от COVID-19 на постсоветском пространстве на 18.06.2020 г.Источник: Всемирная организация здравоохраненияПо числу заразившихся коронавирусом на постсоветском пространстве лидируют Армения, Беларусь, Россия и Молдова, далее в этом печальном рейтинге находятся, хотя с большим отрывом от предыдущих четырех стран, Украина и Азербайджан. Самые высокие показатели смертности от COVID-19 – у Молдовы и Армении, смертность на 100 тысяч человек в этих странах измеряется двузначными цифрами, но вслед за ними третье место, хотя и с очень большим отрывом, занимает Россия, а четвертое – Беларусь. Данные цифры, как видим, не прямо пропорционально зависят от количества населения, а скорее, от своевременного принятия мер по борьбе с коронавирусом и общего состояния системы здравоохранения в каждой из стран.Мир срочно пытается создать вакцину против COVID-19 и такими же ускоренными темпами найти выход из тяжелейшего кризиса, равного которому по масштабам в XXI веке еще не было. Наиболее эффективные решения принимаются правительствами и центральными банками отдельных стран. Более 200 центральных банков мира в текущем году переходят к снижению процентных ставок и покупке активов на открытом рынке для поддержки реального сектора экономики. На постсоветском пространстве смягчение денежно-кредитной политики осуществляют центральные банки Украины, России, Таджикистана и Узбекистана."В России была принята широкомасштабная программа поддержки пострадавшего от коронавируса бизнеса и населения. Похожие программы внедрены и в ряде других постсоветских стран – Грузии, Азербайджане, Кыргызстане, Казахстане, Армении, Узбекистане", — отмечает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", кандидат экономических наук Наталья Мильчакова.Однако, по оценке Всемирного банка, в наибольшей степени последствия пандемии коронавируса скажутся на тех странах, экономика которых в значительной мере зависит от туристической отрасли, прежде всего тех, у кого доходы от туризма составляют не менее 10% ВВП. А также – на странах, в наибольшей степени зависящих от экспорта, притока иностранного капитала и денежных переводов трудовых мигрантов из-за рубежа. К группе риска можно также отнести и зависимость государства от внешнего финансирования.Доли доходов от туризма, денежных переводов и госдолга в ВВП постсоветских стран на начало 2020 годаИсточники: Stattour, МВФ, Всемирный банк, ИАЦ "Альпари""Доля доходов от туризма в ВВП постсоветских стран в целом не очень велика, однако наиболее зависимой страной от туристического сектора является Грузия, далее с большим отрывом идут Армения и Азербайджан, а у остальных стран СНГ доля доходов от туристической отрасли в ВВП не превышает 3-6%. Но намного большее количество стран зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, и "лидерами" постсоветского пространства по этим показателям являются Кыргызстан и Таджикистан, а также, хотя в несколько меньшей степени, Молдова, Грузия и Украина", — добавляет Наталья Мильчакова.По доле госдолга в ВВП абсолютным лидером является Украина, у которой долг государства составляет почти 82% ВВП, за ней идут Кыргызстан, Беларусь, Армения и Грузия. От экспорта сырья, прежде всего, углеводородов, в наибольшей степени зависят Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, а также Украина, экспортирующая сельскохозяйственную продукцию. Кризисы и обвалы цен на сырьевых рынках приведут к спаду производства в добывающей промышленности, предсказывает эксперт "Альпари". Также важно заметить, что Россия, Азербайджан и Казахстан участвуют в соглашении добывающих нефть стран ОПЕК++ по сокращению добычи нефти, которое в текущем году стало исторически рекордным, что негативно скажется на динамике ВВП этих стран.По итогам 2020 года все страны постсоветского пространства ждет спад ВВП, так как практически все из них пострадали от коронавируса и каждая из них имеет свои страновые риски, которые делают их экономику уязвимой от негативных последствий пандемии. В то же время на 2021 год Всемирный банк прогнозирует рост экономики стран восточной Европы и Средней Азии в среднем на 3,6%. При восстановлении цен на нефть на уровне выше $50 за баррель в 2021 году лидерами по темпам роста могут стать страны-экспортеры углеводородов, прежде всего, Россия, Казахстан (который не так сильно, как другие страны ЕАЭС и постсоветского пространства, пострадал от пандемии), а также Азербайджан и Туркменистан.Ранее проведённые экономические реформы и смягчение денежно-кредитной политики могут помочь Узбекистану достаточно быстро преодолеть последствия кризиса. А восстановление туристической отрасли в следующем году может стать драйвером роста экономики Грузии и смягчить тяжёлые последствия пандемии коронавируса для Армении. Наибольшие трудности могут ожидать экономику Молдовы, которая сильнее всего страдает от кризиса, а также экономику Украины в случае, если она не смогут обслуживать огромный госдолг."Кроме того, население практически всех постсоветских стран в 2020 году ждет краткосрочный скачок вверх безработицы и падение реальных доходов, которые начнут восстанавливаться только к концу 2021-2022 годов, поэтому можно ожидать, что правительства ряда стран будут продолжать меры по стимулированию экономики и поддержке населения еще в течение как минимум двух лет, — прогнозирует Наталья Мильчакова. — В условиях пандемии не будет ни победителей, ни проигравших: пострадают все, а сроки и скорость выхода из кризиса будет зависеть от оперативности политики правительств и центральных банков".