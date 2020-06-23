Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала Россия 24 порассуждал о роли региона в Великой Отечественной войне, дальнейшем плане по снятию ограничений. Также государственный деятель рассказал, как в Подмосковье будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24" порассуждал о роли региона в Великой Отечественной войне, дальнейшем плане по снятию ограничений. Также государственный деятель рассказал, как в Подмосковье будет проходить голосование по поправкам в Конституцию.— Андрей Юрьевич, сегодня, 22 июня, День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В Московской области, конечно же, его тоже отмечают. Я знаю, что в Павшинской пойме сегодня вы открывали памятник Георгию Победоносцу.— Мы открыли день минутой молчания, был молебен в храме. Открыли памятник Георгию Победоносцу в честь наших городов воинской славы. О роли Подмосковья в Великой Отечественной войне говорить не приходится. Здесь защищали нашу столицу, наверное, люди из всего Советского Союза. Не наверное, а точно, поэтому это особый день. Он трагический, но, в любом случае, в данный момент ассоциируется еще и с Победой, с парадом Победы, который 24 июня пройдет. Это великий праздник наших героев, наш с вами праздник, и, мне кажется, ключевое — это сделать так, чтобы и мои дети, и наши с вами дети понимали, насколько важны эти памятные даты, насколько ключевое значение они имеют для жизни нашей страны, нашей великой России.— Параллельно с этим мы видим, как в России постепенно открывается экономика от коронавируса. Скажите, какой дальнейший план по открытию в Подмосковье?— Мы внимательно следили, мы имели возможность доходчиво говорить о том, что мы закрывали сначала, а потом открывали. Я очень надеюсь, что в следующем интервью у нас коронавирус будет десятым вопросом, очень хочется на это надеяться. По сути, с 25 числа мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры. С 1 июля — спортивные залы, 15 — летние лагеря. Вот три таких момента, о которых, наверное, я должен сказать. То есть, по сути, открывается все, остаётся только маска в местах скопления людей, ну и запрет на проведение уже совсем массовых мероприятий. Вот это будет ограничиваться — концерты и какие-то зрелищные мероприятия. У нас устойчивое снижение по госпитализации, хорошая динамика по выписке, работают лекарства. Все последние препараты, о которых, в том числе, говорил ваш канал, они уже поступили, они в стационарах. Это все дает хороший результат. Конечно, ждем прививку, которая окончательно позволит нам констатировать, что можно не боятьcя этого ковида и не планировать на него такие гигантские затраты. Конечно, тяжелый период был, но, слава Богу, сейчас все находится под контролем.— Андрей Юрьевич, еще одна важная тема. На следующей неделе будет голосование по поправкам к Конституции. Как в Московской области это голосование будет проходить, что вы готовите?— Это важное мероприятие. Мы максимально комфортно, удобно, безопасно организовываем голосование. Если кто-то не может прийти, к нему придут. Во дворах делаем удобную возможность дать проголосовать за Конституцию. В общем, все меры безопасности, о которых тоже стоит, наверное, сказать, обязательно будут предусмотрены. Не будет никаких проблем. Конституция — наш основной закон, фундамент, и я очень надеюсь, что Московская область как всегда покажет хороший, высокий результат. Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи — это все, конечно, важно, но мне кажется, самое главное — это то, что у нас есть наш президент, наш "Атлант", который держит всю систему. Если вы посмотрите на города Подмосковья, казалось бы, их больше 50, но в каждом есть та или иная президентская программа. Перинатальный центр или парк, благоустройство или модернизация системы образования — все это для нас критически важно. Поэтому наш президент имеет возможность дальше быть сильным, дальше избираться. Мы можем быть защищены от каких-либо непредсказуемых шараханий, событий, и, мне кажется, это самое главное. Поэтому я очень надеюсь, что каждый это понимает прекрасно. Поэтому будем голосовать, все для этого готово у нас, и настроение хорошее, потому что погода благоволит.