Актриса Софья Каштанова опубликовала фотографии с крестин
единственного сына. Звезда сериала Полицейский с Рублевки редко балует поклонников снимками наследника.
Актриса Софья Каштанова опубликовала фотографии с крестин
единственного сына. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" редко балует поклонников снимками наследника.
Актриса стала матерью полтора года назад. Знаменитость
родила сына, которого назвали Джорджем. Отпрыск Софьи Каштановой появился на свет
в Мексике. Оказалось, там проживает мать звезды сериала "Полицейский с
Рублевки".
В "Инстаграм" Каштанова опубликовала трогательный
снимок. В кадре Софья нежно целует наследника. Фото сделано во время крестин
ребенка. Интересно, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" впервые
показала поклонникам личико малыша.
Знаменитость сообщила, что первое церковное таинство крохи
состоялось 22 июня 2019 года. Софья крестила мальчика под именем Георгий. "Храни
тебя Боже, сынок", – добавила Каштанова.
Отметим, что личность отца полуторагодовалого Джорджа Софья
тщательно скрывает. Молчание актрисы породило множество слухов.
Говорили, что актриса родила от создателя сериала Ильи Куликова. Каштанова эту информацию
опровергала. В интервью знаменитость заверила, что с режиссером ситкома только
дружит.
22 Июн 2020 в 3:13 PDT
Говоря об отце крохи, Софья сообщила, что
он наполовину армянин. Артистка подчеркнула, что ее любимый человек избегает публичности.
Избранник звезды оказался отличным папой для Джорджа.