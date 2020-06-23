Актриса Софья Каштанова опубликовала фотографии с крестин единственного сына. Звезда сериала Полицейский с Рублевки редко балует поклонников снимками наследника.

Актриса Софья Каштанова опубликовала фотографии с крестинединственного сына. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" редко балует поклонников снимками наследника.Актриса стала матерью полтора года назад. Знаменитостьродила сына, которого назвали Джорджем. Отпрыск Софьи Каштановой появился на светв Мексике. Оказалось, там проживает мать звезды сериала "Полицейский сРублевки".В "Инстаграм" Каштанова опубликовала трогательныйснимок. В кадре Софья нежно целует наследника. Фото сделано во время крестинребенка. Интересно, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" впервыепоказала поклонникам личико малыша.Знаменитость сообщила, что первое церковное таинство крохисостоялось 22 июня 2019 года. Софья крестила мальчика под именем Георгий. "Хранитебя Боже, сынок", – добавила Каштанова.Отметим, что личность отца полуторагодовалого Джорджа Софьятщательно скрывает. Молчание актрисы породило множество слухов.Говорили, что актриса родила от создателя сериала Ильи Куликова. Каштанова эту информациюопровергала. В интервью знаменитость заверила, что с режиссером ситкома толькодружит.22 Июн 2020 в 3:13 PDTГоворя об отце крохи, Софья сообщила, чтоон наполовину армянин. Артистка подчеркнула, что ее любимый человек избегает публичности.Избранник звезды оказался отличным папой для Джорджа.