Такого в Белоруссии давно не было: тысячи людей по всей стране выходят на антиправительственные митинги и выражают поддержку альтернативным кандидатам на президентских выборах. Народ устал от 26-летнего правления Александра Лукашенко и хочет перемен. О ситуации в республике рассказал претендент на высший государственный пост, дипломат Валерий Цепкало.

Такого в Белоруссии давно не было: тысячи людей по всей стране выходят на антиправительственные митинги и выражают поддержку альтернативным кандидатам на президентских выборах. Народ устал от 26-летнего правления Александра Лукашенко и хочет перемен. О ситуации в республике рассказал претендент на высший государственный пост, дипломат Валерий Цепкало.Долгие годы у власти и общества в Белоруссии был негласный контракт: в обмен на экономический рост народ отказывается от политических претензий, пояснил Цепкало. В 2010 году экономика хоть и медленно, но росла, напомнил дипломат, поэтому массовых протестов перед выборами удалось избежать.Однако кризисные явления были заметны уже тогда, подчеркнул политик. А в последние десять лет страна не развивалась, добавил дипломат.Экономика соседних с Белоруссией Литвы и Польши за тот же период выросла на 50-60%, указал Цепкало. Народ устал от длительного правления одного человека и хочет перемен, сказал политик в интервью РБК.В конце прошлой недели по республике прокатилась волна массовых протестов. Несогласные с политикой Александра Лукашенко выстраивались в живые цепи. В Гродно она растянулась более чем на полтора километра.Неспокойно было и в Минске. В центре города в акции протеста приняли участие до 700 человек. Собравшиеся призвали уйти в отставку и выразили поддержку альтернативным кандидатам в президенты.Минск сегодня. Власти вырубили интернет. ОМОН оттесняет людей со всего центра. Задержаны журналисты, люди продолжают стихийно выходить в разных частях города— Реквием по стране #RUSSIANLIVESMATTER (@FailedStateRu)Многие белорусы возмущены давлением главы государства на политических оппонентов. Популярного блогера Сергея Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков и возбудили уголовное дело, его супруге Светлане пригрозили и потребовали сняться с выборов, а банкира Виктора Бабарико и его сына на прошлой неделе задержали спецслужбы.