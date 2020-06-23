Присмотревшись к купюрам, у продавца магазина возникли сомнения в их подлинности...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных средств.В полицию с заявлением обратилась продавец продуктового магазина, расположенного на улице Шолохова. Она сообщила, что неизвестный мужчина расплатился за товар купюрой достоинством 5 тысяч рублей. Присмотревшись к купюрам, у продавца магазина возникли сомнения в их подлинности, и она обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний приезжий. При досмотре у него были обнаружены и изъяты еще три купюры достоинством 5 тысяч рублей.Согласно проведенному исследованию установлено, что изъятые деньги по способу печати реквизитов и защитных элементов не соответствуют образцам аналогичной печатной продукции предприятий Гознак и являются поддельными.По данному факту следствием ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов сбыта поддельных купюр.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93