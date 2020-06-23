Подозреваемая совместно со своим знакомым, воспользовавшись банковской картой родственницы, обналичила денежные средства в одном из банкоматов...

Оперативники ОМВД России по району Крюково г. Москвы задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже денежных средств.В полицию Зеленограда с заявлением обратилась 72-летняя жительница столицы. Женщина сообщила о хищении денежных средств с ее банковской карты. Сумма ущерба составила 700 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 30-летняя родственница заявительницы и ее 27-летний знакомый.Установлено, что подозреваемая совместно со своим знакомым, воспользовавшись банковской картой потерпевшей, обналичила денежные средства в одном из банкоматов в 16 микрорайоне. Похищенное изъято и будет возвращено владелице.По данному факту следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31