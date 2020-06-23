Согласно проведенному исследованию, изъятые предметы являются стандартными, изготовленными промышленным способом патронами...

Оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя столицы, у которого в квартире на улице Мельникова были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на патроны в количестве 35-ти штук.Согласно проведенному исследованию, изъятые предметы являются стандартными, изготовленными промышленным способом патронами и относятся к штатным боеприпасам к огнестрельному оружию. Большая часть из них пригодна для стрельбы.По данному факту дознанием ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО