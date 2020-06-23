Владелец американского мороженого Eskimo Pie заявил, что изменит название бренда, которому уже около ста лет, из-за уничижительного значения слова для эскимосов. Затронет ли такое решение Россию? Об этом рассказал вице-президент группы компаний Чистая линия Армен Бениаминов.

Владелец американского мороженого Eskimo Pie заявил, что изменит название бренда, которому уже около ста лет, из-за уничижительного значения слова для эскимосов."Поначалу у американцев это был некий рекламный ход, чтобы компания-производитель тем самым вызвала к себе интерес потребителей", — такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия 1" вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов. По его словам, есть существенное отличие между мороженщиками России и Америки."Ведь у нас изначально мороженое называлось "Эскимо", а у американцев — "Эскимос", именно по названию народности. Согласно ГОСТ РФ, мы это название менять не можем. Для нас "Эскимо" — это пломбир на палочке в шоколадной глазури. Что же касается американцев, у них "Эскимос" – это целый вид мороженого: стаканчики, батончики, брикеты, вафельные рожки", — пояснил специалист.Армен Бениаминов не видит в этом никакого противоречия и считает юношеским максимализмом:"Ведь не секрет, что США — это молодое государство, а молодым свойственно шатание. Я только что слышал, что в Нью-Йорке снимают памятник президенту Рузвельту — человеку, который, по сути, сделал Америку. На мой взгляд, это как раз атрибуты юношеского максимализма, когда шатает справа налево и наоборот".Специалист напомнил, что в 2007 году, когда "Чистая линия" только вышла на рынок, она выпустила эскимо как самое первое мороженое:"Весь менеджмент компании, руководители, владельцы помнят тот великолепный несравненный вкус детства. Сегодня это уже философия нашей компании. Мы делаем то мороженое, которое ели в советском детстве".При этом Армен Бениаминов отметил, что промышленное производство мороженого в серьезных масштабах началось именно в Америке: "Пионерами в этом являются американцы. Не секрет, что по приказу Сталина полетел в США Микоян, привез оттуда технологии, и мы начали делать то самое настоящее мороженое на натуральных сливках и масле. А в США и Европе начали продвигать культ потребления растительных жиров, так называемых стеринов, которые не совсем полезны для людей".Специалист особо отметил, что западное мороженое значительно отличается по вкусу от российского: "Мороженое должно оставлять во рту приятное ощущение качественного продукта, а не пленочку, которая появляется в результате стеринов"."Американцы в погоне за прибылью ушли в растительный сегмент. А наше мороженое во всем мире до сих пор пользуется большим спросом", — подчеркнул Армен Бениаминов.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская компания Dreyer's намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.Массовые протесты после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда вынуждают компании принимать неординарные и неожиданные решения.