Клипы — новый сервис ВКонтакте, позволяющий записывать короткие музыкальные видео в духе TikTok, — становится доступным всем пользователям начиная с сегодняшнего дня

"Клипы" — новый сервис "ВКонтакте", позволяющий записывать короткие музыкальные видео в духе TikTok, — становится доступным всем пользователям начиная с сегодняшнего дня. До сих пор возможность публикации роликов имели только несколько сотен приглашенных авторов, сообщили Вестям.Ru в компании.Чтобы начать съемку, нужно перейти в мобильное приложение "ВКонтакте", открыть камеру в разделе "Клипы" и показать жест ✌. Соцсеть дает широкий простор для творчества: к видео можно прикреплять музыкальные треки из каталога, наклеивать стикеры и примерять виртуальные маски.Кроме того, желаемый видеоэффект можно выбрать заранее и активировать его определенным жестом прямо во время съемки (например, показав