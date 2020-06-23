Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза провел заседание, на котором было принято решение оштрафовать московский Спартак по итогам матча чемпионата России с Арсеналом.

Во вторник Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза провел заседание, на котором было принято решение оштрафовать московский "Спартак" по итогам матча чемпионата России с "Арсеналом".Как сообщает пресс-служба РФС, "красно-белые" оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды, в составе которой сразу шесть футболистов получили предупреждения.В рамках 23-го тура российской премьер-лиги "Спартак" в Туле переиграл местный "Арсенал" со счетом 3:2 и с 31 очком поднялся на шестое место в турнирной таблице, а "оружейники" расположились на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше.