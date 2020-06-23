В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже.

В Санкт-Петербурге обрушился пустовавший дом, спасатели ищут под обломками детей, которых незадолго до ЧП видели на нижнем этаже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.Обрушение произошло днем 23 июня в поселке Сергиево в Красносельском районе. Очевидцы, которые и обратились в экстренные службы, утверждают, что незадолго до того, как в заброшенном здании рухнули перекрытия, там бегали дети.В настоящее время сотрудники МЧС осматривают территорию и пытаются установить, есть ли люди под обломками.