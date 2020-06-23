Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей - с 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.

Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2020 году составила 49,306 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 1,0% (в январе-апреле 2020 года был рост на 6,7%).В экономике были ограничения, но зарплата в кризисном апреле выросла. Замгендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов дал комментарий Вестям.Ru по данному поводу.Уровень средней начисленной заработной платы определяют статистически именно зарплаты, которые формируются в реальном секторе, бюджетной сфере и госуправлении. Общее количество работников, у которых условия оплаты труда изменились в меньшую сторону, составило порядка 5 процентов от официально трудоустроенных граждан. Большинство сотрудников получали обычную заработную плату вне зависимости от того, работали они онлайн или в режиме нерабочих дней.Номинальная начисленная среднемесячная зарплата в 2020 прогнозируется в размере 47,531 тысячи рублей, в 2021 – 51,066 тысячи рублей, в 2022 – 54,131 тысячи рублей, в 2023 – 57,675 тысячи рублей, цитирует РИА Новости проект бюджета Фонда социального страхования.Жители России ориентируются на зарплату в размере 74 тысячи руб. в месяц согласно исследованию портала "Работа.ру".По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%. Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост ВВП не менее 2,5% к концу 2021 года, снижение безработицы до 5% и увеличение реальных доходов населения. Реализацию плана планируется начать с июля. Он содержит около 500 конкретных мероприятий, а стоимость его реализации примерно за два года составит около 5 триллионов руб.