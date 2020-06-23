Судмедэксперты назвали причину внезапной смерти Кирилла Сигала – бизнесмена, бывшего супруга актрисы Екатерины Семеновой. Тело Кирилла в собственном автомобиле обнаружила его сестра. Ему было 52 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Судмедэксперты назвали причину внезапной смерти Кирилла Сигала – бизнесмена, бывшего супруга актрисы Екатерины Семеновой.18 июня тело Сигала в собственном автомобиле обнаружила его сестра. Они вместе поехали в магазин. Кирилл остался в автомобиле, а его сестра отправилась за покупками.Когда женщина вернулась, ее брат был уже мертв.При этом никаких признаков насильственной смерти приехавшие на вызов полицейские не обнаружили. Судмедэксперты установили, что Сигал скончался из-за острой сердечной недостаточности. Ему было 52 года.Вместе с Екатериной Семеновой, известной зрителям, в частности, по роли Алисы Селезневой в "Тайне третьей планеты", которую она сыграла в детстве, и сериалу "Две судьбы", они прожили три года.В этом браке родилась дочь, но сохранить семью не удалось. Пара рассталась, но поддерживала хорошие отношения.После развода с Семеновой Кирилл Сигал попал в тюрьму из-за финансовых махинаций, а после выхода на свободу вел замкнутый образ жизни, сообщает издание "СтарХит",Ранее в программе" Судьба человека" на телеканале "Россия 1" актриса откровенно рассказала о перипетиях личной жизни.В частности, она призналась, что, несмотря на расставания, относится к отцам своих детей как к родственникам, а также рассказала об убийстве в 1990-х ее возлюбленного – молодого банкира по имени Илья.