Накануне стало известно о том, что на Бали разбилась 18-летняя блогерша-миллионер из России Настя Тропицель: ее байк врезался в бордюр на полной большой скорости. Очевидцы аварии рассказали, что мотоцикл был весь разбит и находился в 50 метрах от места, где лежало тело девушки.

Накануне стало известно о том, что на Бали разбилась 18-летняя блогерша-миллионер из России Настя Тропицель.Девушка, которая вела в Сети свой блог, позиционировала себя как человек, который мечтал о свободе и "сделал себя сам". Она также утверждала, что в 15 лет стала миллионером благодаря собственным усилиям и заслугам.Совсем недавно в ее соцсетях появилось эффектное фото с красным байком, а 21 июня Настя разбилась на мотоцикле – влетела на скорости в бордюр.Травмы оказались несовместимыми с жизнью.Как рассказали РБК очевидцы аварии, проезжавшие мимо места ЧП, это произошло на скоростном шоссе. По их словам, байк – весь разбитый – был примерно в пятидесяти метрах от того места, где на асфальте лежало тело девушки.Также оба очевидца рассказали, что на месте аварии находились еще два человека, и они не пострадали.