Четыре года 93-летняя жительница Калининграда регулярно кричит из окна, жалуется на ограбления и здоровье, зовет полицию и врачей. Шумная старушка попала на видео, снятое раздраженными соседями.

Четыре года престарелая жительница Калининграда регулярно кричит из окна, жалуется на ограбления и здоровье, зовет полицию и врачей."Веселье продолжается. В очередной раз мы не спали. Наша знаменитая бабуля-артистка выступала с очередным концертом с 12 ночи до 6 утра, — написали соседи шумной пенсионерки в социальной сети. — Органы бездействуют, полиция уже даже не приезжает на вызов, ее родственники на просьбу соседей угомонить свою престарелую мать отвечают с ухмылкой, мол ничего они сделать не могут."В апреле прошлого года журналисты областного телеканала "Каскад" приезжали делать репортаж в дом на улице Багратиона и выяснили, что шумная старушка живет одна, хотя ее регулярно навещает сын с женой.Надежде Михайловне 93 года, она плохо слышит и не совсем адекватно воспринимает реальность. Весной прошлого года родственники объяснили, что в платный пансионат с медицинским уходом бабушку они поместить не могут — не хватает средств, а в бюджетные учреждения устроить ее не удается.По словам соседей, за год ситуация к лучшему не изменилась, скорее наоборот — Надежда Михайловна стала чаще кричать из окна и наловчилась стучать подручными предметами, производя еще больший шум.