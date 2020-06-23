Президент России 23 июня выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил о мерах экономической поддержки как частным лицам, так и бизнесу. Кроме того, Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет.

Президент России 23 июня выступил с обращением к гражданам, в котором сообщил о мерах экономической поддержки как частным лицам, так и бизнесу.Кроме того, Владимир Путин предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет.Глава государства отметил, что это коснется трех миллионов человек, которые также получат налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налогов.Путин отметил, что такое предложение не раз звучало во время общения с молодыми предпринимателями.В обращении к гражданам, которое транслировал телеканал "Россия 24", президент РФ объявил, в частности, об отказе от плоской шкалы НДФЛ, о еще одной – автоматической – выплате в июле пособия на ребенка в возрасте до 16 лет и поблагодарил россиян за то, что они достойно прошли самый опасный период эпидемии коронавируса.