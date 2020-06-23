Полиция Москвы продолжает проверку информации, опубликованной в Сети, в которой говорилось о возможных попытках фальсификации в рамках голосования по поправкам в Конституцию.

Полиция Москвы продолжает проверку информации, опубликованной в Сети, в которой говорилось о возможных попытках фальсификации в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается на сайте ведомства.В настоящее время уже установлен круг причастных к преступным действиям посредством сим-карт. Сотрудники правоохранительных органов пытаются определить их местонахождение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой людям за денежное вознаграждение предлагали проголосовать по поправкам в Конституцию с подставных сим-карт.