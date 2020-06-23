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<a href="https://33live.ru/novosti/23-06-2020-stolknovenie-tankera-s-damboj-vo-francii-popalo-na-video.html" target="_blank">Столкновение танкера с дамбой во Франции попало на видео</a> - Танкер Cap Pinede — 90-метровое судно, способное перевозить до трех с половиной тысяч тонн топлива — врезался в дамбу при входе в порт Марселя.