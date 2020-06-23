Схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что получил сан священника, несмотря на совершенное им преступление. 36 лет назад он получил наказание по законному решению областного суда, свои вину признал и раскаялся.

Схиигумен Сергий (Николай Романов) заявил, что получил сан священника, несмотря на совершенное им преступление.Он выложил свое видеообращении на YouTube, в котором рассказал, что 36 лет назад он "получил наказание по законному решению областного суда", свою вину признал и раскаялся. Отбывая наказание, он построил храм в честь Святителя Николая, который позже, по его словам, освятил Патриарх Алексий II.Владыка Викентий, возглавлявший тогда Екатеринбургскую епархию, указывал ему на необходимость принятия священнического сана, но схиигумен считал, что не достоин такого звания. Потом он съездил к старцу Кириллу Павлову в Переделкино, и тот благословил его быть священником. Владыка Викентий, по словам Романова, возвел его в сан игумена.Схиигумен не сказал, за что именно отбывал срок, однако, по данным СМИ, Романов совершил убийство, будучи милиционером.В мае Екатеринбургская епархия запретила его в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста за призыв нарушать самоизоляцию и идти в храмы. Схиигумен заявлял, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". Также он призвал не подчиняться властям светским и церковным и проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.На клирика завели административно дело, его рассмотрение назначено на 7 июля, передает РИА Новости. Также он должен предстать перед церковным судом. Первое заседание состоялось 15 июня, но схиигумен его спешно покинул, не ответив на вопросы по существу.Помимо этого схиигумен Сергий захватил женский монастырь, выставив на его территории казачьи патрули. При этом сам монах "захват" опроверг. По его словам, игуменья Варвара и еще четыре человека "сами покинули монастырь из-за страстей — их никто не выгонял".Ранее он был духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Однако сейчас, по ее словам, схиигумен им не является.Православная церковь неоднозначно относится к рукоположению в священники осужденных, и тем более убийц. С одной стороны, официально это не приветствуется, но с другой стороны, не противоречит канону, согласно которому искренне раскаивающийся грешник для Господа дороже праведника. И тому церковная история знает примеры. Самый известный — апостол Павел. Соучастник убийства, ставший не просто святым, но первоверховным апостолом Христовым. Его звали Савл (Шауль), и он был воинствующим фарисем, преследовавшим христиан и заточавшим их в тюрьмы. Он участвовал в побиении камнями первомученика Стефана, правда, будучи несовершеннолетним, он лишь сторожил одежды святого. После явления Савлу по дороге в Дамаск Господа, он стал ревностным христианином и после многочисленных проповедей Слова Божия принял мученическую смерть в Риме.