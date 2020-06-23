Жители Красногорского района Московской области требуют проверить законность работ на берегу реки Сходня. Ночами туда потянулись до отказа груженые самосвалы. Свозят грунт и строительный мусор. Чтобы выяснить, кто за этим стоит, людям пришлось организовать дежурство.

Жители Красногорского района Московской области требуют проверить законность работ на берегу реки Сходня. Ночами туда потянулись до отказа груженые самосвалы. Свозят грунт и строительный мусор. Чтобы выяснить, кто за этим стоит, людям пришлось организовать дежурство.Вереница грузовиков под покровом ночи въезжает в водоохранную зону реки Сходня. Что внутри кузова, непонятно, слишком темно. Самосвалы, которые вмещают по 20 тонн грузов, вываливают содержимое прямо на берег.К утру грузовиков становится больше, жители блокируют проезд."Огромное количество грузовиков. Я пыталась посчитать — четыре в минуту. Мы останавливаем их, как можем", — жалуется Ирина Лацук.Этот участок купила компания "Специализированное управление монтажных работ"- Документы есть какие-то на работу этого места?- Нет, не знаю, ничего не знаю."Завозят они, оказывается, мусор. Все это поползет в реку", — говорит одна из местных жительниц.Сходня — приток Москвы-реки, главного источника питьевой воды столицы. Охранная зона реки Сходня начинается от уреза воды и идет в сторону на 20 метров. По словам местных жителей, последние две недели сюда свозят грунт и строительный мусор. Отвалы доходят до 5 метров.Экологи убеждены: такое варварское превращение живописного берега в помойку приведет к катастрофе."Строительный мусор — это всегда различные вещества. Это может быть все, что угодно: тяжелые металлы, нефтепродукты, органика опасная", — объясняет Элмурод Расулмухамедов, первый заместитель председателя Всероссийского общества охраны природы.В условиях карантинных мер проверки были отменены. Этим и воспользовались коммерсанты.- Как только стали ходить многотонные грузовики, мост превратился в какую-то рухлядь: просела одна опора, треснула вторая. Посмотрите, что происходит с дорожным покрытием!По самым скромным оценкам сюда завезли 200 тысяч кубометров земли и бытовых отходов."Удалось найти собственника, документы они предоставлять отказались", — сообщил Дмитрий Борисов, государственный инспектор в области охраны окружающей среды Московской области.Ни ордера на работы, ни градостроительного плана администрация Красногорска не выдавала."Мы понимаем, что, видимо, они выравнивают участок для дальнейшего строительства. Явно видно, что частично задето русло реки, в тот момент, когда они делали отсыпку и планировку", — рассказал Михаил Шувалов, заместитель главы ГО Красногорск по земельно-имущественным отношениям.Кому пришло в голову застраивать пойму реки — водоохранную зону федерального значения — да еще и без каких-либо документов, сейчас выясняет полиция. Владельцам участка грозит уголовная ответственность, кроме того их обяжут возместить ущерб природе, который измеряется десятками миллионов рублей.