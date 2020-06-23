Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по поводу проведения выставочных турниров в июне. По мнению спортивного функционера, организаторы соревнований поспешили с выходом из карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался по поводу проведения выставочных турниров в июне. По мнению спортивного функционера, организаторы соревнований поспешили с выходом из карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19."Считаю, что надо было июль выдерживать. Слишком рано проводить турниры, и не только в теннисе", – цитирует Тарпищева ТАСС.Напомним, что на выставочном турнире в Хорватии, организованном Новаком Джоковичем, сразу у двух теннисистов – Григора Димитрова и Борны Чорича – был выявлен коронавирус.