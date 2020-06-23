Жители Приморского края на мгновение словно переместились в фильм ужасов — их взору предстало хищное существо, напоминающее акулу. Впоследствии оказалось, что это косатка.

Жители Приморского края на мгновение словно переместились в фильм ужасов — их взору предстало хищное существо, напоминающее акулу. Впоследствии оказалось, что это косатка.Стоит отметить, что морское млекопитающее подобного плана является осторожным существом и редко появляется рядом с людьми. Косатка — крупнейший представитель своего семейства. Кроме того, она является единственным хищником среди китообразных, питается рыбой и теплокровными обитателями моря.Ролик с косаткой опубликовал Telegram-канал "Виртуальная Находка". Хищницу не видно полностью — в кадр попали ее спина и плавник. Очевидцы считают, что млекопитающее бороздило водные просторы между Козьмино и островом Лисий.