В условиях практически нулевой видимости и стопроцентной влажности оказались водители, заехавшие во вторник днем в тоннель на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. В сооружении сработала система автоматического пожаротушения после того, как внутри загорелся Nissan Qashqai.

В условиях практически нулевой видимости и стопроцентной влажности оказались водители, заехавшие во вторник днем в тоннель на проспекте Маршала Жукова на северо-западе столицы. В сооружении сработала система автоматического пожаротушения после того, как внутри загорелся Nissan Qashqai.На кадрах видно, что автомобилисты двигались едва ли не на ощупь и под проливным "дождем". Впрочем, далеко уехать им не удалось. Образовалась огромная пробка, движение по тоннелю в сторону центра на протяжении часа было перекрыто, водителей и их пассажиров эвакуировали.В результате ЧП никто не пострадал, в настоящее время движение восстановлено.