Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала симоволическую сборную 23-го тура чемпионата России по версии компании InStat, которая занимается спортивной аналитикой.

Пресс-служба российской премьер-лиги опубликовала символическую сборную 23-го тура чемпионата России по версии компании InStat, которая занимается спортивной аналитикой.В сборную тура вошли: Андрей Лунев, Бранислав Иванович (оба – "Зенит"), Мирослав Богосавац ("Ахмат"), Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука (оба – "Локомотив"), , Даниил Фомин ("Уфа"), Одисе Роши ("Ахмат"), Эльмир Набиуллин, Александр Кокорин, Антон Заболотный (все – "Сочи") и Владимир Ильин ("Ахмат").Символическая сборная 2⃣3⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat❓ Кем бы вы усилили эту команду?https://t.co/x6qMmOhW0k#СпасибоВрачам #МыВместе pic.twitter.com/G3EQWmQnBb— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) June 22, 2020Таким образом, в сборную 23-го тура попали сразу три игрока скандального матча "Сочи" – "Ростов", который завершился со счетом 10:1. Перед матчем у шестерых футболистов ростовчан выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин.В итоге в составе "Ростова" на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч, из-за чего подверглись критике со стороны болельщиков и спортивных экспертов.