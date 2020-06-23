Первый в жизни полет на параплане закончился для 38-летнего туриста в реанимации сочинской больницы - мужчина вместе с инструктором сразу после взлета врезались в склон горы. Очевидец снял происшествие на видео.

Первый в жизни полет на параплане закончился для 38-летнего туриста в реанимации сочинской больницы — мужчина вместе с инструктором сразу после взлета врезались в склон горы. Очевидец снял происшествие на видео.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от СОЧИ СЕГОДНЯ (@sochi__today) 22 Июн 2020 в 3:49 PDTИнцидент произошел днем 20 июня на смотровой площадке "Роза пик" на Красной Поляне. Отдыхающий решил осмотреть местность с высоты птичьего полета, но взмыть в небо у него не получилось. На кадрах видно, что туристу с селфи-палкой в руках и его инструктору удалось пролететь не более 20 метров, после чего порыв ветра завернул их парашют, и мужчины рухнули с шестиметровой высоты.Приехавший на отдых Сергей в настоящее время находиться в коме, он получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его 35-летний инструктор тоже оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей таза, компрессионным переломом поясничного отдела позвоночника.Друг пострадавшего туриста сообщил, что организаторы развлечения снямают с себя всякую ответственность за произошедшее.