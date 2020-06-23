С 25 июня должность директора Департамента лесного хозяйства – главного государственного лесного инспектора Владимирской области займёт Евгений Малышев. Евгений Викторович – уроженец

С 25 июня должность директора Департамента лесного хозяйства – главного государственного лесного инспектора Владимирской области займёт Евгений Малышев. Евгений Викторович – уроженец посёлка Муромцево Судогодского района. В 1998 году окончил Московский государственный университет леса по специальности «Лесоинженерное дело». Имеет более чем 20-летний стаж работы в лесной отрасли. Занимал руководящие посты в Муромцевском лесхозе-техникуме, Андреевском лесничестве,