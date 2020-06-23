В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев, испытывающих на себе вакцину от коронавируса. Первые 18 человек получили препарат 18 июня.

В Сеченовском университете рассказали о самочувствии добровольцев, испытывающих на себе вакцину от коронавируса. Первые 18 человек получили препарат 18 июня."В первые часы у некоторых них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль и тому подобные, которые в течение суток были самостоятельно купированы", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.По словам директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, реакция на вакцинацию у людей была стандартной, и сейчас все участники исследования уже чувствуют себя хорошо. 23 июня были провакцинированы еще 20 добровольцев.В университете отметили, что испытатели на время проведения исследования размещены в палатах Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии, чтобы свести к минимуму риск внешнего инфицирования коронавирусной инфекцией. Все контакты с другими лицами для них исключены. К своему обычному образу жизни они смогут вернуться через 28 дней после вакцинации. Контролировать здоровье добровольцев врачи будут еще в течение 6 месяцев.