В возрасте 87 лет скончался народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев.

В возрасте 87 лет скончался народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев, передает ТАСС.В пресс-службе ГАБТ сообщили, что Фадеечев умер в 67 больнице от сердечной недостаточности. О церемонии прощания будет сообщено позже.Николай Фадеечев родился в 1933 году в Москве. После окончания Московского хореографического училища в 1952 году был принят в балетную труппу Большого театра, в составе которой танцевал двадцать пять лет.В 1956 году принял участие в первых зарубежных гастролях Большого театра в Лондоне, где станцевал с Галиной Улановой "Жизель". На его счету множество спектаклей, в которых он танцевал с примами Большого театра.