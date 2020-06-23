На 63-м году ушел из жизни экс-сенатор от Тамбовской области и известный адвокат Евгений Тарло. По предварительным сведениям, причиной смерти стал инфаркт. В Совете Федерации интересы Тамбовской области Евгений Тарло представлял с 2007-го по 2015 год, а затем возглавил фонд Правовое государство.

На 63-м году ушел из жизни экс-сенатор от Тамбовской области и известный адвокат Евгений Тарло. По предварительным сведениям, причиной смерти стал инфаркт.О скоропостижной смерти Тарло РИА Новости сообщил сенатор от Тамбовской области Алексей Кондратьев."Невозможно поверить, что ушел из жизни такой активный, добрый и очень могучий жизнелюб", — признался Кондратьев.Он рассказал, что Тарло был профессионалом своего дела — доктором юридических наук, и работал в этой сфере достаточно долго — был и судьей был, и адвокатом, а затем создал свою адвокатскую контору.Поступил на юридический факультет МГУ Тарло не с первого раза. Тогда, говорит Кондратьев, он ушел служить на флот, отслужил 3 года и затем поступил, куда хотел, добился своей цели.Помимо юридической практики, разнообразными были и хобби экс-сенатора: он любил готовить, петь, много путешествовал, а главное – всегда был готов прийти на помощь людям в решении их проблем.В Совете Федерации интересы Тамбовской области Евгений Тарло представлял с 2007-го по 2015 год, затем возглавил фонд "Правовое государство", являлся также вице-президентом Федерального союза адвокатов России.