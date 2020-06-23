Общая сумма причиненного ущерба превысила 100 тысяч рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратился представитель одного из сетевых магазинов и сообщил о том, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что к краже причастна 36-летняя работница магазина.Подозреваемая в содеянном созналась и пояснила, что, являясь товароведом магазина, в течение марта - апреля текущего года неоднократно похищала из сейфа магазина денежные средства, полученные от реализации товаров и распоряжалась ими по своему усмотрению.Общая сумма присвоенных таким образом денежных средств превысила 100 тысяч рублей.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.