В Прибайкалье за прошедшие сутки умерли 6 человек с диагнозом COVID-19. При этом 4 человека погибли от самого вируса, а двое - от сопутствующих заболеваний.

В Иркутской области за прошедшие сутки умерли 6 человек с диагнозом COVID-19. При этом 4 человека погибли от самого вируса, а двое — от сопутствующих заболеваний. Об этом сообщает ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".В общей сложности количество заболевших коронавирусом в Прибайкалье превысило 6 тысяч человек. 2275 жителей региона выздоровели. С начала эпидемии погибли 72 пациента.Отметим, представители мэрии Усть-Кутского района заявили о том, что эпидемиологическая ситуация среди вахтовиков стабилизировалась. Рабочие покинули обсерваторы — хостел и детский лагерь "Рассвет".