В июле россиян ждет еще одна выплата на детей до 16 лет. Тем, кто получил такую выплату в июне, она будет начислена автоматически. Чтобы получить это пособие, не нужно будет снова оформлять какие-то документы и собирать справки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В июле россиян ждет еще одна выплата на детей до 16 лет. Тем, кто получил такую выплату в июне, она будет начислена автоматически. Чтобы получить это пособие, не нужно будет снова оформлять какие-то документы и собирать справки, сообщил президент РФ Владимир Путин.В ходе обращения к гражданам страны президент отметил, что семьи, в которых оба родителя потеряли работу в период пандемии коронавируса, получит в июле и августе по 3 тысячи рублей на каждого ребенка, а также повышенное пособие по безработице. Обращение главы государства транслировал телеканал "Россия 24".По словам президента, российская экономика "еще не заработала в полную силу", вырос уровень безработицы и "трудности еще не отступили"."В этой связи считаю необходимым еще раз, в июле, выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет, – заявил Путин. – В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей".12 мая Владимир Путин заявил о мерах поддержки для семей с детьми. В период эпидемии выплаты были назначены семьям, воспитывающим детей от 3 до 15 лет включительно (10 тысяч рублей на каждого ребенка) и детей до трех лет (5 тысяч рублей). Подать заявление на получение пособия россиянам предложили при помощи портала "Госуслуги".