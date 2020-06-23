Уважаемые господа,
У меня есть решение предотвращения угона самолетов и в том же время
поднятия нашей авиационной индустрии на ноги. Так как мусульманaм
не позволено смотреть на обнаженных женщин, нам надо поменять всех
стюардесс на стриптизерш. Мусульманe будут бояться летать, чтобы не
увидеть срама, a в то же время наши бизнесмены снова заполнят самолеты,
с надеждой увидeть обнаженныx женщин. У нас не будет больше происшествий
и авиакомпании заметно увеличат прибыли.
Ну, почему же Буш до сих пор не подумал об этом?
Почему всегда надо мне все делать?
Искренне Ваш, Билл Клинтон
еще анекдот!