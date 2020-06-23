23.06.2020

2020-06-23 08:45:03

В камешковский пруд выпустили триста килограммов карпа

Новые обитатели пруда в Камешково. Глава районной администрации Анатолий Курганский выпустил в водоем на улице Володарского триста килограммов карпа. Рыба была приобретена на подарочный сертификат депутата Госдумы Игоря Игошина.

Водоем в центре Камешково благоустраивают с прошлого года. Построили прогулочные пандусы и террасу над водой, установили мебель для отдыха. Теперь карп как "санитар пруда" должен помочь избавить водоем от вредного растения - ряски. Кстати, депутат второй раз помогает "зарыбить" водоем. В селе Эдемское при его участии запустили толстолобиков.