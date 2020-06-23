По состоянию на 8:30 по московскому времени вторника число жертв коронавируса в мире достигло 472 171 человека, увеличившись за сутки на 3 840.

По состоянию на 8:30 по московскому времени вторника число жертв коронавируса в мире достигло 472 171 человека, увеличившись за сутки на 3 840, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. Накануне этот показатель бы на уровне 2 292.Всего в мире с начала пандемии насчитывалось 9 098 643 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 146 215 против 181 799 по состоянию на 9:00 понедельника, вылечились более 4,5 миллиона человек.По данным университета, более 1 миллиона инфицированных зарегистрировано в США — 2 312 302 (120 402 умерших), в Бразилии — 1 106 470 (51 271 умерших), передает "Интерфакс".