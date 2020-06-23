Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.На непрекращающиеся крики за стеной отреагировали соседи, которые не смогли достучаться до владельцев квартиры в Останкинском районе. Детей — младшему из которых всего пара дней, а старшему — около месяца — уже доставили в больницу, их жизням ничего не угрожает, сообщила изданию "Подъем" уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.По предварительной версии, малыши были рождены суррогатными матерями по заказу жителей Китая, но из-за введенных коронавирусных ограничений на новую родину они не попали, а рожать женщинам пришлось в Москве.