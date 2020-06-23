В Новгородской области в рамках федерального проекта Без срока давности прошла траурная церемония захоронения останков более пятисот жертв фашистских оккупантов. Они были найдены и идентифицированы поисковиками.

В Новгородской области в рамках федерального проекта "Без срока давности" прошла траурная церемония захоронения останков более пятисот жертв фашистских оккупантов. Они были найдены и идентифицированы поисковиками.Березовая роща в нескольких километрах от деревни Жестяная горка. Деревья стоят с красными повязками. Каждое дерево — в честь одного погибшего в годы войны мирного жителя.Один из тех, чьи останки нашли здесь — Иван Клыгин, житель деревни Барские Кусони в 10 километрах отсюда. Он был расстрелян карателями по доносу односельчанина, перешедшего на сторону фашистов."Его забрали, привезли сюда, в Жестяную Горку, посадили в холодную баню, он там какое-то время пробыл. Потом его расстреляли", — говорит правнучка Ивана Клыгина Ирина Чадина.Масштабный проект "Без срока давности", инициированный президентом, начался весной прошлого года. К нему присоединяются один за другим российские регионы — и Псков, и Брянск, и Ленинградская область, но начался он на Новгородской земле. В карьере рядом с деревней Жестяная Горка, по данным историков, поисковиков, свидетельствам очевидцев, в первые годы войны замучены больше трех тысяч человек. Головорезы СС расправлялись здесь с мирными жителями. Сегодня многие из жертв нашли покой.521 человек; их свозили сюда из соседних сел и деревень. 188 детей: больше полусотни совсем малыши до пяти лет. Пол и возраст многих людей судмедэксперты пока не установили.Их не просто убивали — над ними издевались; кололи штыками, избивали прикладами. Часто в расстрельных ямах оказывались целые семьи."Когда я был здесь в прошлом году, видел останки маленьких детей — ничего страшнее быть не может, — говорит губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — Сегодня очень важный день. Люди, которые были варварски сброшены в ямы, будут по-человечески похоронены".Имена 53 погибших установлены, но работа, начатая прошлой весной, практически только на старте — и поисковая (силами экспедиции "Долина"), и архивная, и судебно-медицинская в рамках уголовного дела по факту геноцида. Возводится мемориал; часть его уже готова, но ту, где лежат мирные жертвы, предстоит еще сделать — тут будет и музей, и памятник "Скорбящая мать", и крест, и часовня."То, что сегодня здесь происходит — это начало большой и трудной работы по сохранению памяти. Потому что важно, чтобы каждый гражданин понимал эту трагедию. Это место, куда, надеюсь, будут приезжать не только для того, чтобы почтить память, но и научиться помнить", — говорит Елена Цунаева, ответственный секретарь общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".Научиться помнить — в этом видят главный смысл проекта "Без срока давности" — рассказать о том, что в войну гибли не только солдаты, но и мирные жители, и что жестокость нацистов не знала ни рас, ни возрастов.