В Омске пройдет довольно необычное соревнование по скоростному копанию могил. Изначально мероприятие должно было состояться во Владивостоке.

В Омске пройдет довольно необычное соревнование по скоростному копанию могил. Изначально мероприятие должно было состояться во Владивостоке.Скоростное копание могил пройдет в рамках форума ритуальных агентств. Во Владивостоке вместо этого состоится дрифт на катафалках. Организаторы отметили, что технические возможности автомобиля продемонстрирует профессиональный пилот.На конкурс обратили внимание местные СМИ. На сайте Necropolis Expo пояснялись условия конкурса. Согласно правилам, могильщики должны выкопать яму определенного размера, в которую гроб мог бы войти с первого раза. Позже информацию с сайта убрали.Как сообщают некоторые СМИ, во Владивостоке конкурс отменили под давлением общественности. Местный депутат на своей странице в социальной сети отметил, что такое мероприятие в период пандемии может быть неприятным для людей, родственники которых умерли из-за коронавируса.