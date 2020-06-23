Юные участники дорожного движения напомнили о необходимости безопасного поведения на дороге.

В рамках профилактической кампании «Безопасное лето», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, учащиеся школ Петушинского района при поддержке Госавтоинспекции обратились к онлайн к сверстникам.Ребята в прозе и в стихах призвали юных участников дорожного движения соблюдать ПДД, а именно: при переходе дороги быть внимательными, не играть возле проезжей части, а также напомнили о правилах поведения велосипедистов на дороге.Дорожные полицейские и ребята планируют использовать видеозапись для занятий с учащимися школ района.Автоинспекторы надеются, что молодое поколение прислушается к данным рекомендациям и проведет это лето безопасно.