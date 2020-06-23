В следующем году средний размер пенсии в России может увеличиться до 17 432 рублей. Такое положение содержится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.

В следующем году средний размер пенсии в России может увеличиться до 17 432 рублей. Такое положение содержится в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда.В 2021 году размер индексации пенсий для неработающих пожилых граждан составит 6,3%. В 2022-м выплаты будут увеличены на 5,9% и составят 18 357 рублей. В 2023-м средний размер пенсии в России будет проиндексирован до 19 283 рублей.В ПФР прогнозируют, что в следующем году расходы на выплату пенсий увеличатся на 1,5%. Далее эта цифра будет расти: на 3,9% в 2022-м и на 3,7% в 2023-м, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.При этом размеры срочной пенсионной выплаты и накопительной части в последующие три года повышать не планируется. Что касается социальной пенсии, в следующем году она составит 9 977 рублей, а в 2023-м вырастет до 10 693 рублей.Как писали "Дни.ру", в России могут провести новую пенсионную реформу. О ее вероятности говорил экономист Дмитрий Александров. Он напомнил о демографическом провале в нашей стране, из-за чего будет проблематично обеспечить выплатами всех пенсионеров. Также эксперт указал на небольшие темпы роста отечественной экономики.Если тенденция сохранится, Пенсионному фонду будет все труднее находить средства для выплат всем пожилым гражданам. В беседе с Ura.ru Александров не исключил, что правительство вернется к реформам пенсионной системы в 2024-2025 годах.Напомним, что с 1 июля в России увеличиваются пенсии для опекунов, ухаживающих за несовершеннолетними. А 1 августа произойдет индексация накопительных выплат – они будут увеличены на 9,13%. Перерасчет произведут автоматически.В связи с эпидемиологической обстановки ПФР назначает пенсии дистанционно в период с 1 апреля по 30 июня.Обращаться в клиентскую службу ПФР не нужно!Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!— Пенсионный фонд РФ (@pension_fond)